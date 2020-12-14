Красников отказался возвращаться в "Динамо" - журналист

Евгений Красников работал в "Динамо" два года. Фото: ФК "Металлист"

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников отказался возвращаться в киевский клуб.

Селекционер хочет сконцентрироваться на работе собственного клуба "Металл", который выступает во 2-й лиге чемпионата Украины, рассказал журналист Александр Денисов.

Красников работал в "Динамо" в сезонах 2018/2020. Функционер известен своей работой на латиноамериканском рынке. В свое время он привел в Украину Тайсона, Марлоса, Сосу, Шавьера и других звезд "Металлиста" времен работы Мирона Маркевича с командой.

Футбольный менеджер также имеет опыт работы в сборной Украины и "Днепре".

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"Динамо" после 13 туров УПЛ лидирует в турнирной таблице имея в своем активе 30 очков. На 4 меньше у "Шахтера", но горняки имеют 1 игру в запасе.