Стали известны трансферные планы "Барселоны"

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта попытается летом серьезно усилить команду.

В планах каталонского клуба звезды чемпионата Германии Эрлинг Холанд и Давид Алаба, сообщает Mundo Deportivo.

"Этим летом в Холанда будут отступные в размере 75 миллионов евро плюс комиссия агенту и отцу. Как минимум - 100 миллионов евро.

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Эрик Гарсия и Давид Алаба (защитники "Манчестер Сити" и "Баварии". - Gazeta.ua) перейдут бесплатно. Если Рональд Куман останется в клубе, то в "Барселону" перейдет и форвард "Лиона" Менфис Депай", - сообщает издание.

Ранее медиа сообщали, что каталонцы заинтересованы в услугах нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом.

По сообщению СМИ, "Барселона" имеет долгов почти €1 млрд. В текущем сезоне каталонцы занимают 2-е место в чемпионате Испании. Отстают от лидера "Атлетико" на 6 очков. Следующую игру "Барселона" сыграет против "Уэска". На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" уступила ПСЖ и выбыла из турнира.