Стали известны соперники "Динамо" на первом зимнем сборе

14 января для футболистов киевского "Динамо" завершится зимний отпуск.
После нескольких дней в Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который будет проходить в Испании с 17 по 27 января, сообщает официальный сайт клуба.
В провинции Аликанте, где "бело-синие" будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.
19 января, 16:30 – "Реал Мурсия" (Испания).
22 января, 16:30 – "Расинг Унион" (Люксембург).
24 или 25 января – соперник будет объявлен позже.
26 или 27 января – "Буде-Глимт" (Норвегия).
*время указано киевское
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Информация о месте и времени проведения спарринга обновляется.
"Динамо" осенью заняло последнее место в своей группе в Лиге чемпионов и вылетело из еврокубков, поэтому команда непосредственно готовится к матчам чемпионата и Кубка Украины.
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