Стали известны соперники "Динамо" на первом зимнем сборе

Фото: ФК "Динамо"

14 января для футболистов киевского "Динамо" завершится зимний отпуск.

После нескольких дней в Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который будет проходить в Испании с 17 по 27 января, сообщает официальный сайт клуба.

В провинции Аликанте, где "бело-синие" будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.

19 января, 16:30 – "Реал Мурсия" (Испания).

22 января, 16:30 – "Расинг Унион" (Люксембург).

24 или 25 января – соперник будет объявлен позже.

26 или 27 января – "Буде-Глимт" (Норвегия).

*время указано киевское

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Информация о месте и времени проведения спарринга обновляется.

"Динамо" осенью заняло последнее место в своей группе в Лиге чемпионов и вылетело из еврокубков, поэтому команда непосредственно готовится к матчам чемпионата и Кубка Украины.