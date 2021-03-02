Стали известны подробности травмы Ибрагимовича

Златан Ибграгимович пропустит ближайшие матчи "Милана". Фото: Reuters

Нападающий "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович пропустит не менее 10 дней из-за травмы.

Футболист получил повреждение бедра в матче против "Ромы", сообщает Milan News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гол Роналду не помог " Ювентусу" победить

Швед пропустит 2 ближайших матча Серии А против "Удинезе" и "Вероны", а также не сыграет 11 марта с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Через 10 дней Ибрагимович пройдет еще одно медобследование, по итогам которого станет ясно, сыграет ли он вообще в марте. В худшем случае Златан вернется на поле в начале апреля.

Златан Ибрагимович выступает за "Милан" с начала 2020 года. В нынешнем сезоне швед забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи в 21-м матче. У него уже была травма бедра, из-за которой Златан не мог играть 2 месяца в сезоне 2020/21. После 24 туров Серии А "Милан" занимает 2-е место в таблице, отставая от "Интера" на 4 очка.