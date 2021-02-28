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воскресенье, 28 февраля 2021 09:48

Гол Роналду не помог " Ювентусу" победить

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Гол Роналду не помог &quot; Ювентусу&quot; победить
Роналду забил 19 гол. Фото: Reuters

"Верона" принимала "Ювентус" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" в Вероне и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Счёт был открыт на 49-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий чёрно-белых Криштиану Роналду, ассистентом выступил полузащитник Федерико Кьеза. Этот мяч стал для 36-летнего португальца 19-м в нынешнем чемпионате. "Верона" смогла ответить туринцам на 77-й минуте после быстрой атаки. Полузащитник Антонин Барак сравнял счёт с передачи хавбека Дарко Лазовича.

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Таким образом, "Ювентус" в 23 встречах набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует "Интер" – 53 балла. У "Милана" – 49.

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