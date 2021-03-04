Стали известны подробности следующего боя обидчика Ломаченко

Теофимо Лопес должен защищать свои пояса. Фото: BoxingScene

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проведет следующий бой 29 мая в Майами.

Соперником американца будет Джордж Камбосос, сообщает сайт братьев Кличко.

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Австралиец является обязательным претендентом на пояс IBF, которым обладает Лопес. В случае победы Камбосос завладеет всеми 4 поясами и станет абсолютным чемпионом мира.

За проведенный бой Лопес получит $3 млн. Сумма его соперника будет меньше.

17 октября 2020 в Лас-Вегасе Теофимо Лопес в 12-раундовом бою победил Василия Ломаченко и завоевал титул абсолютного чемпиона мира. Следующий соперник Василия Ломаченко пока не известен. Украинец восстанавливается от травмы плеча.