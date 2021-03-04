Василь Ломаченко заліковує травму.Фото: Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко договорился о бое с американцем Девином Хейни.

Боксеры пообщаться в Twitter. Хейни поинтересовался, где исчез Ломаченко, на что Василий ответил, что готов с ним подраться, пишет Sport.ua.

Американец предложил провести бой в конце весны. Василий принял предложение.

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"Я свободен в апреле или в конце мая", - написал Хейни.

"Это стандартное время на подготовку для меня. Я буду готов", - ответил Ломаченко.

В своем последнем поединке Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Американец одержал победу единогласным решением судей. После боя оказалось, что Ломаченко дрался с травмой. Украинец восстанавливается после травмы плеча. Следующий поединок Василий должен провести в 1-й половине 2021 года.