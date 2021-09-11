Стали известны финалисты Открытого чемпионата США

Джокович сделал большой шаг к выигрышу Большого Шлема. Фото: Reuters

В Нью-Йорке (США) состоялся полуфинальный матч престижного теннисного турнира US Open – 2021, в котором сошлись первая ракетка мира 34-летний серб Новак Джокович и 24-летний представитель Германии Александр Зверев, являющийся четвёртым номером рейтинга.

Встреча завершилась победой Джоковича в пяти сетах – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут.

На счету Джоковича 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 из 9 (67%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента — 16 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 12 (25%) успешных брейк-пойнтов.

Соперником Новака Джоковича по финалу турнира станет 25-летний представитель России Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).

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Открытый чемпионат США (US Open) — 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим. В случае успеха в финале Новак Джокович станет третьим теннисистом в истории, который в течение года выиграет Большой Шлем — Открытые чемпионаты Австралии, Франции, Великобритании и США.