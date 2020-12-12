Стала известна зарплата Соломона в "Шахтере"

Манор Соломон мог перейти в "Манчестер Сити". Фото Рейтер

Израильский ресурс Sport5 опубликовал информацию о некоторых подробностях контракта вингера "Шахтера" Манора Соломона, в частности, источник назвал зарплату 21-летнего игрока в донецком клубе.

Известно, что Соломон зарабатывает 900 тысяч евро в год – 30 миллионов 600 тысяч гривен или 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно. Также источник заявляет, что Соломон является третьим самым высокооплачиваемым израильским игроком. Лидер в этом рейтинге 33-летний Эран Захави из ПСВ, который получает вдвое больше –1,8 миллиона евро в год.

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Последний матч "Шахтера" в 2020-м году – против "Ингульца" в 13-м туре УПЛ состоится 13-го декабря.