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суббота, 12 декабря 2020 12:32

Стала известна зарплата Соломона в "Шахтере"

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Стала известна зарплата Соломона в &quot;Шахтере&quot;
Манор Соломон мог перейти в "Манчестер Сити". Фото Рейтер

Израильский ресурс Sport5 опубликовал информацию о некоторых подробностях контракта вингера "Шахтера" Манора Соломона, в частности, источник назвал зарплату 21-летнего игрока в донецком клубе.

Известно, что Соломон зарабатывает 900 тысяч евро в год – 30 миллионов 600 тысяч гривен или 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно. Также источник заявляет, что Соломон является третьим самым высокооплачиваемым израильским игроком. Лидер в этом рейтинге 33-летний Эран Захави из ПСВ, который получает вдвое больше –1,8 миллиона евро в год.

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Последний матч "Шахтера" в 2020-м году – против "Ингульца" в 13-м туре УПЛ состоится 13-го декабря.

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