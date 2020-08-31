Стала известна зарплата Месси в "Манчестер Сити"

Лионель Месси не скрывает своего желания перейти в "МС". Фото: REUTERS

Аргентинский форвард Лионель Месси в случае перехода в "Манчестер Сити" заработает 500 млн евро за 5 лет.

В эту сумму будет включена зарплата аргентинца, бонусы с уже вычисленными налогами, сообщает журналист Танкреди Палмере в твиттере.

Месси будет получать зарплату в размере в 50 млн евро за сезон, а также бонус в 250 млн запланированного переход в "Нью-Йорк Сити", который принадлежит тем же владельцам, через три года.

Сам аргентинец не скрывает своего желания сменить "Барселону" и "МС". Осталось только клубам договориться о трансфере.

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После завершения сезона Лионель Месси заявил, что хочет покинуть "Барселону" и перейти в другую команду. Среди главных претендентов на игрока - "МС", МЮ и ПСЖ.