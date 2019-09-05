Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"

Коноплянка будет получать в два раза меньше в "Шахтере", чем в "Шальке"

Стало известно, сколько будет получать в своем клубе новичок "Шахтера" украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

По информации, озвученной в Twitter турецким журналистом и комментатором Сафаком Малатья, зарплата Коноплянки в донецком клубе составит 1,7 миллиона евро в год.

"Трансфер состоялся. Годовая зарплата 1,7 миллиона евро. Полтора месяца мы все ждали новостей о переходе Коноплянки в" Бешикташ ", но игрок подписал контракт с" Шахтером ". Мы должны уважать выбор футболиста", - написал Малатья.

Интересно, что в своем предыдущем клубе "Шальке" Коноплянка был одним из самых высокооплачиваемых футболистов. По оценкам немецкой прессы, он получал 4 млн евро в год.

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Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" в последний день перед закрытием трансферного окна. Он подписал с "горняками" контракт на три сезона.