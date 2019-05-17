Стала известна причина неудачных выступлений Элины Свитолиной

Элина Свитолина. Фото :REUTERS

Юрий Сапронов, бывший спонсор Элины Свитолиной, считает, что первая ракетка страны потеряла уверенность из-за травмы колена, полученной в Индиан-Уэллсе.

Тем не менее, Сапронов говорит, что последний матч украинки против Виктории Азаренко — шаг в правильном направлении.

"В Индиан-Уэллсе Элина травмировала колено. После этого проиграла в первом круге Майами, начала лечение. Я думал, будут оперировать. Травма серьезная. Обошлось консервативным лечением, пришлось сняться с двух турниров", — написал Сапронов в Facebook.

"8 недель без игровой практики и 2 поражения в первых матчах в Мадриде и Риме. Потеряна уверенность. Игра с Азаренко в Риме была неплохая. Команда рядом с ней профессиональная. Поэтому надеемся и верим".

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После поражения от Азаренко во 2-м круге турнира в Риме Свитолина впервые с мая 2017 года опустилась на 9-е место в мировом рейтинге WTA. Элина проиграла в стартовых матчах трех последних турниров подряд: в Майами, Мадриде и Италии.