Стала известна дата следующего боя Беринчика

Бой Дениса Беринчика станет главным на вечере бокса в Броварах. Фото: с отрытых источников

22 февраля украинский боксер Денис Беричник проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

В ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится первый в этом году вечер бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine". Главным событием боксерского шоу станет защита титула Интернационмльного чемпиона по версии WBO Денис Беринчик. Соперник украинского боксера еще определяется.

В этот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие боксеры.

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Предыдущий бой Денис Беринчик провел в октябре прошлого года против мексиканца Патрицио Лопез Морено. Украинец одержал победу единогласным решением судей.