Стал известен главный претендент на пост нового тренера "Барселоны"

Бывший защитник клуба Рональд Куман может возглавить "Барселону" в следующем сезоне.
Инсайдом по новому тренера Барселоны поделился ведущий программы "Jugones" Хосеп Педрерол на телеканале "La Sexta".
Второе место в списке кандидатов на эту должность занимает главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг.
Правда, уговорить Кумана перебраться в "Барселону" будет непросто. С февраля 2018 он возглавляет сборную Нидерландов, руководство которой вполне довольно работой главного тренера.
Ранее сообщалось, что Барселона созывать специальное совещание, на котором определит дальнейшую судьбу Эрнесто Вальверде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для "Барселоны все закончилось после второго мяча" – Грачев
В этом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, но проиграла в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулю".
Комментарии