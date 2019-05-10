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пятница, 10 мая 2019 10:05

Стал известен главный претендент на пост нового тренера "Барселоны"

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Стал известен главный претендент на пост нового тренера &quot;Барселоны&quot;
Рональд Куман - главный претендент возглавить "Барселону" в следующем сезоне.

Бывший защитник клуба Рональд Куман может возглавить "Барселону" в следующем сезоне.

Инсайдом по новому тренера Барселоны поделился ведущий программы "Jugones" Хосеп Педрерол на телеканале "La Sexta".

Второе место в списке кандидатов на эту должность занимает главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг.

Правда, уговорить Кумана перебраться в "Барселону" будет непросто. С февраля 2018 он возглавляет сборную Нидерландов, руководство которой вполне довольно работой главного тренера.

Ранее сообщалось, что Барселона созывать специальное совещание, на котором определит дальнейшую судьбу Эрнесто Вальверде.

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В этом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, но проиграла в полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпулю".

https://football24.ua
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