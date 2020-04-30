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четверг, 30 апреля 2020 13:29

Стаховский задумался над завершением карьеры

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Стаховский задумался над завершением карьеры
Сергей Стаховский - первая ракетка украинского мужского тенниса. Фото: Іnstagram Сергея Стаховского

Лидер сборной Украины по теннису 34-летний Сергей Стаховский задумался над завершением профессиональной карьеры.

Стаховскому трудно поддерживать форму, понимая, что лучшие его годы уже позади.

"В условиях карантина трудно поддерживать форму игроку, который понимает, что, возможно, все лучшее позади. Еще есть заряд и желание, но есть и понимание, что нужно работать еще больше, чем до этого или более концентрированно, или отдавать больше времени. А это с тремя детьми на шее во время карантина.

"Поэтому я реально оцениваю свои шансы. Я готов их использовать, но если карантин затянется, то будет трудно найти мотивацию тренироваться в полную силу", - сказал Стаховский в интервью xsport.

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Сергей Стаховский - украинский теннисист-профессионал. Обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Занимает 167-е место в рейтинге мировых теннисистов.

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