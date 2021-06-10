Стаховский потролил УЕФА за запрет лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины

Первая ракетка Украины 34-летний Сергей Стаховский отреагировал на решение УЕФА запретить размещение фразы "Героям слава" на форме сборной Украины на Евро-2020/21.

Стаховский опубликовал фото своих кроссовок с нарисованным маркером Тризубом и все той же фразой "Героям слава".

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"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020/21, уже является политическим. Потому что сделали это из-за жалобы российской власти. УЕФА, ваше "футбол вне политики" - это такой мусор.

Это фото из далекого 2015 года. Потому что герои не умирают", - написал Стаховский в Facebook.

Автор: Facebook Сергея Стаховського

6 июня национальная команда презентовала новую форму, в которой будет играть на Евро. На ней изображен контур Украины по оккупированным Россией Крымом 2014 года.

В России осудили новую форму сборной Украины и требуют ее дисквалифицировать. Сборная Украины сыграет на групповой стадии Евро с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Турнир пройдет с 11 июня до 11 июля. В последнем спарринге команда Андрея Шевченко разгромила Кипр - 4: 0.