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понедельник, 08 февраля 2021 13:02

Стаховский покинул Australian Open

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Стаховский покинул Australian Open
Сергей Стаховский уступил в борьбе. Фото: daviscup.com

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прекратил выступления в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В 1-м круге турнира украинец проиграл сербу Душану Лайовичу - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6.

В первом сете Стаховский оформил единственный брейк в 12-м гейме. Второй и третий сеты остались за сербом, а в четвертом украинец долгое время вел с брейком, но смог подать на партию только со второго раза.

В пятом сете оба теннисиста успешно защищали свои подачи, но при счете 5:4 в пользу Лайовича серб заработал тройной матчбол. Украинец его отыграл, но Душан сумел дожать.

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9 февраля на Australian Open стартует Элина Свитолина. Она сыграет против чешки Марии Боузковои.

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