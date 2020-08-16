Стаховский опозорился на турнире в Праге

В последних 10 матчах Сергей Стаховский получил только 3 победы. Фото: daviscup.com

Первая ракетка Украины 34-летний Сергей Стаховский сенсационно уступил на турнире в Праге 19-летнему Томашу Махачу.

256 ракетка мира довольно легко обыграл украинского теннисиста в двух партиях - 7:5, 6:2, сообщает "24 канал"

Матч длился полтора часа. В первой партии Сергей взял один брейк, но дважды отдал свою подачу.

Во втором сете Стаховский не смог осуществить брейк и дважды отдал свою подачу. Всего украинца допустил 6 двойных ошибок.

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Сергей Стаховский занимает 169 место в мировом рейтинге теннисистов и является лидером теннисной сборной Украины.