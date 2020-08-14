Стало известно, сыграет ли Джокович на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович примет участие в открытом чемпионате США по теннису.
Серб также сыграет на "Мастерсе" в Цинциннати, перенесенном в Нью-Йорк.
"Рад подтвердить, что в этом году я сыграю на Western & Southern Open и US Open. Это было нелегкое решение, учитывая все трудности и препятствия на каждом шагу, но мысли о скором возвращении на корт приводят меня в восторг. До скорой встречи, Нью-Йорк", - написал Джокович в Instagram.
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US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.
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