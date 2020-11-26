Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе будет переименован в честь Марадоны

Диего Марадона выступал за "Наполи" 7 лет. Фото: twitter.com/gimnasia

Клубный стадион "Наполи" "Сан Пауло" будет носить имя Диего Марадоны.

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис сообщил, что главный стадион города будет переименован в честь Марадоны.

"Диего, неаполитанец и аргентинец, ты подарил нам радость и счастье! Наполи любит тебя. Давайте назовем стадион Сан-Паоло в честь Диего Армандо Марадоны " - написал он в Twitter.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа. Он выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год.

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Диего Марадона выиграл с "Наполи" дважды Серию А, Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии.