Стадион ФК "Десна" в Чернигове пострадал во время авиаударов - фото

Стадион им. Юрия Гагарина в Чернигове. Фото: facebook.com/desnafc

Во время бомбежки Чернигова российскими оккупантами пострадал футбольный стадион имени Юрия Гагарина, на котором домашние матчи играет ФК "Десна".

Об этом сообщается в Twitter BuckarooBanzai.

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"Стадион "Десны" Чернигов. Слева мое фото с октября, справа - текущая ситуация", - говорится в сообщении.

На фото видно, что при обстреле пострадал фасад арены и часть одной из трибун.

Stadion Desny Czernichów. Po lewej moje zdjęcie z października, po prawej- obecna sytuacja. pic.twitter.com/O7VXT2C1OG — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 6, 2022

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