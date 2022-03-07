Стадион ФК "Десна" в Чернигове пострадал во время авиаударов - фото

Во время бомбежки Чернигова российскими оккупантами пострадал футбольный стадион имени Юрия Гагарина, на котором домашние матчи играет ФК "Десна".
Об этом сообщается в Twitter BuckarooBanzai.
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"Стадион "Десны" Чернигов. Слева мое фото с октября, справа - текущая ситуация", - говорится в сообщении.
На фото видно, что при обстреле пострадал фасад арены и часть одной из трибун.
Stadion Desny Czernichów. Po lewej moje zdjęcie z października, po prawej- obecna sytuacja. pic.twitter.com/O7VXT2C1OG— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 6, 2022
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы.
Оккупанты уже несколько дней наносят авиаудары по жилым кварталам и социальным объектам Чернигова.
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