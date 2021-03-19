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суббота, 20 марта 2021 21:00

СССР проиграл финал идеологическому врагу

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11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Четвертый по счету Евро выиграла сборная ФРГ.

В финальную часть Евро-72 вышли снова четыре сборные - СССР, Венгрия, Германия и Бельгия.

Поскольку Евро-72 должны были проводить в Англии, а сборная этой страны в финал не пробилась, УЕФА изменил хозяев турнира. Повезло бельгийцам. Однако фортуна отвернулась от Бельгии во время жеребьевки. Хозяевам пришлось играть с ФРГ. Другая пара - СССР - Венгрия выглядела откровенно слабее. Матчи начинались одновременно. В Антверпене не было свободного места. Зато стадион в Брюсселе был полупустым. Фактически, в Антверпене было сыграно досрочный финал. Знаменитый Герд Мюллер отметился "дублем". Одильйон Поленис отыграл один гол. Германия вышла в финал, а Бельгия смогла бороться только за 3 место.

В столице Бельгии территориальным преимуществом владели венгры. Однако им не везло. Между тем СССР открыл счет после углового. Мяч удобно лег на ногу Анатолия Конькова и тот пробил вратаря. Венгры бросились отыгрываться и несколько раз не попали в пустые ворота.

За шесть минут до окончания матча Реваз Дзодзуашвили сбил в своей штрафной нападающего венгров. Однако до гола еще было далеко. Мадьяры имели большие проблемы с реализацией 11-метровых. Они не забивали в нескольких матчах, предшествовавших Евро. Пробивать взялся Шандор Замбо. Рудаков вытянулся в струнку и вытащил мяч из угла ворот.

Это был последний подвиг советской команды. В финале немцы были на голову сильнее. Герд Мюллер открыл счет в первом тайме: сначала мяч попал в штангу, второй выстрел парировал Евгений Рудаков, а третьим Мюллер добил мяч в сетку.

Преимущество сборной ФРГ была настолько очевидным, что сомнения в их победе, похоже, имел только советский тренер Александр Пономарев. В перерыве он заменил травмированного Конькова на Олега Долматова. После этого сборная СССР окончательно посыпалась Герберт Виммер и Герд Мюллер до 58 минуты довели счет до 3:0.

Впервые в двух матчах финальной части приняли участие сразу 8 украинцев. Шестеро представляли киевское "Динамо", "Зарю" и "Карпаты", а еще двое - московские клубы.

В утешительном матче за третье место Бельгия переиграла Венгрию 2:1.

Серебро очередного Евро мало порадовало руководителей советского футбола. Лавина критики обрушилась на головы игроков и тренеров. Оказывается, сборная СССР проиграла такому сопернику, которому проигрывать никак не имела права.

Судьба победителей была интересной. Голкипер Зепп Майер стал автором рекорда бундеслиги - 442 матча без замен. В 1974 году завоевал титул чемпиона мира на домашнем мундиале. В 1976 проиграл в финале Евро Чехословакии, пропустив в серии пенальти гол от знаменитого Антонина Паненки. В 1979 году 35-летний голкипер попал в аварию на трассе Мюнхен - Ульм. На этом его карьера игрока завершилась, а началась тренерская. Он был тренером вратарей "Баварии" 14 лет, затем - тренировал голкиперов сборной пока не поссорился с Юргеном Клинсманном, который считал Йенса Леманна лучше Оливера Кана. В 2008 году голкипер вышел на пенсию. Сейчас ему - 77 лет.

В 1979 году 35-летний Майер попал в аварию на трассе Мюнхен - Ульм

Защитник Хорст-Дитер Хетгес начинал в гладбахской "Боруссии". Впоследствии перешел в "Вердер". За сборную дебютировал в 1965, а закончил в 1974, когда в первой игре Кубка мира ФРГ уступила ГДР - 0:1. После завершения карьеры в "Вердере" играл за сельские команды. Сейчас 77-летний Хетгес на пенсии.

Автор голов в двух финалах Кубка мира Пауль Брайтнер начинал как левый защитник в 1972 году. В финале Кубка мира-1974 сравнял счет с пенальти в матче против Нидерландов. Впоследствии Мюллер забил победный мяч.

Брайтнер славился своими левацкими взглядами. Во времена игровой карьеры его квартиру украшали портреты Че Гевары и Мао Цзэдуна. Но больше чем коммунистов он любил деньги. Поэтому в 1974 перешел в мадридский "Реал". В 1978 вернулся в "Баварию". Тренер Юпп Дерваль взял его на финальную часть Кубка мира-82 вместо травмированного Бернда Шустера. И сразу пожалел. На базе немецкой команды не переводились карты, выпивка и проститутки. Тем не менее, немцы дотянули до финала, где Брайтнер забил гол престижа в матче против несравненной Италией.

В 1983 году 31-летний Брайтнер неожиданно объявил о завершении карьеры. Сейчас работает журналистом на телевидении.

  Герд Мюллер дважды забил в финале. Фото: The Footy Almana
Герд Мюллер дважды забил в финале. Фото: The Footy Almana

Защитник Ханс-Георг Шварценбек из "Баварии" после Евро выиграл с родным клубом три Кубка чемпионов. Особенно ценен был первый финал 1974 против "Атлетико", когда именно "Катч" сравнял счет на 90-ой минуте. В переигровке за дело взялись Мюллер и Хенесс, которые сделали по дублю - 4:0.

Кроме Евро выиграл еще и золото Кубка мира-74 и серебро следующего Евро-76. Сейчас 72-летний Шварценбек проводит экскурсии в клубном музее "Баварии".

Лидер защиты ФРГ и капитан команды Франц Беккенбауэр после Евро имел еще один взлет - Кубок мира-1974. На клубном уровне выиграл три Кубка чемпионов. Дважды выиграл "Золотой мяч" - в 1972 и 1976 годах. За сборную выступал до 1977 года, а затем на 3 года уехал в США играть за "Нью-Йорк Космос". Вернулся в 1980 году, но не в "Баварию", а к "Гамбург", где еще сыграл 28 матчей.

Впоследствии в качестве тренера выиграл со сборной ФРГ золото Кубка мира-1990. Был президентом "Баварии".

Полузащитник 77-летний Герберт Виммер повторил путь многих партнеров - выиграл Евро, Кубок мира-74 и серебро чемпионата Европы-76. Именно проигранный матч с Чехословакией стал для него последним в футболке сборной.

Биографии нападающего 69-летнего Ули Хёнесса могли позавидовать самые известные искатели приключений. Со сборной он выиграл чемпионат Европы и Кубок мира. До появления Олега Блохина считался самым быстрым форвардом Европы, пробегал 100 метров за 11 секунд. В 1976 году в серии пенальти со Чехословакией именно удар Хенесса пришелся в стойку. А потом Антонин Паненка похоронил ФРГ. В финале Кубка чемпионов-1975 с "Лидсом" Ули травмировал колено и вынужден был в 1979 году закончить карьеру футболиста. Зато началась карьера генерального менеджера.

Газеты потешались. "Хенесс за 27 миллионов евро подписал трехлетний контракт со сборной тюрьмы".

- На время его прихода клуб имел 12 сотрудников, 12 миллионов марок годового оборота и 8 миллионов долгов. Хенесс работал как вол и превратил мюнхенцев в один из самых успешных клубов мира. Однако кроме работы было еще и лечение - в 1982 году самолет с Хенессом упал у Дюссельдорфа. Из четырех пассажиров выжил только Ули.
В 2014 году случилось новое происшествие. Хенесса поймали на уклонении от уплаты налогов. Оказывается, он имел счета в швейцарских банках на 27 миллионов евро. За уклонение от уплаты налогов он загремел в тюрьму на 3,5 лет.

Газеты потешались. "Хенесс за 27 миллионов евро подписал трехлетний контракт со сборной тюрьмы".

Однако после тюрьмы вернулся к работе, которую окончательно оставил только в декабре 2019-го.

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Гюнтер Нетцер мог поспорить с Хенессом в скандальности. Он с детства не любил бегать, поэтому оттачивал длинные передачи. Играл в центре полузащиты. Ссорился с тренерами в "Боруссии" Менхенгладбах и сборной Германии. После победного Евро-72 пошел в "Реал", потому что хотел зарабатывать больше Бекенбауэра. Дважды выигрывал титул чемпиона Испании. Стал обладателем Кубка мира-74, а потом – президентом "Гамбурга", с которым выиграл три титула чемпиона и Кубок чемпионов-83.

Форвард Юпп Хайнкес был одноклубником Нетцера. Выиграл чемпионат Европы и Кубок мира. В восьмидесятых стал тренером. Выиграл с "Баварией" несколько чемпионских титулов. С "Реалом" взял Лигу чемпионов 97-98. Свой успех еще раз повторил с "Баварией" в 2012-13 годах.

"Бомбардир нации" Герд Мюллер забил 398 голов в составе "Баварии", трижды выиграл кубок чемпионов и по разу - чемпионат Европы и Кубок мира. Доигрывал в США. Вернулся и работал в "Баварии". Сейчас живет в доме тяжелобольных. Никого не узнает.

Финал Евро-72 стал вершиной для тогда 23-летнего Эрвина Кремерса из менхенгладбахской "Боруссии". Карьеру в сборной в дальнейшем продолжил его брат-близнец Гельмут а Эрвина не взяли на Кубок мира.

Тренер Гельмут Шен еще выиграл с этой сборной Кубок мира-1974, серебро Евро-1976. Ушел на пенсию в 1978 году. Умер в 1996 в возрасте 81 года. К 2012 году был единственным наставником, кто выигрывал и Кубок мира и чемпионат Европы. Впоследствии его успех повторил Висенте Дель Боске.

Сборная Германии еще дважды выигрывала Евро. В 1980 году в Италии и в 1996 году в Англии, когда впервые в истории победу в финале против Чехии принесло правило "внезапной смерти".

Автор: Юрий Стригун
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