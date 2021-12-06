США заявили о бойкоте Олимпиады в Пекине

США не пошлет дипломатов в Пекин Фото: Reuters

США официально объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Официальная делегация США не поедет на Олимпиаду из-за беспокойства ситуацией с правами человека в Китае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает CNN.

Американские спортсмены смогут посетить Олимпиаду и правительство их поддержит.

Псаки вспомнила о геноциде и преступлениях против человечности в Синьцзяне.

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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, а закрытие - на 20. Олимпиаду примут еще два города - Чжанцзякоу, расположенный в 200 километрах от Пекина, и Янцин - горный регион северо-западнее главного города Игр.