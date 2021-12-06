США заявили о бойкоте Олимпиады в Пекине

 
Ексклюзивы
1/5
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 1953
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 6570
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1449
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1188
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4392
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1206
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1539
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1548
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 981
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Первое поражение Хави и скандальная победа "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Первое поражение Хави и скандальная победа "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Шевченко прокомментировал поражение от "Ювентуса"
Шевченко прокомментировал поражение от "Ювентуса"
Команде Шевченко забили мяч в стиле Лобановского
Команде Шевченко забили мяч в стиле Лобановского
Отказался брать "Динамо" и порекомендовал Лобановского: 9 дней назад умер известный тренер
Отказался брать "Динамо" и порекомендовал Лобановского: 9 дней назад умер известный тренер
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5526
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1161
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2574
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3780
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 225
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
понедельник, 06 декабря 2021 22:32

США заявили о бойкоте Олимпиады в Пекине

  Комментировать
США заявили о бойкоте Олимпиады в Пекине
США не пошлет дипломатов в Пекин Фото: Reuters

США официально объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Официальная делегация США не поедет на Олимпиаду из-за беспокойства ситуацией с правами человека в Китае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает CNN.

Американские спортсмены смогут посетить Олимпиаду и правительство их поддержит.

Псаки вспомнила о геноциде и преступлениях против человечности в Синьцзяне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, а закрытие - на 20. Олимпиаду примут еще два города - Чжанцзякоу, расположенный в 200 километрах от Пекина, и Янцин - горный регион северо-западнее главного города Игр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США заявили о бойкоте Олимпиады в Пекине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 74997
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 14184
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 11862
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 9279
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 8370
Спорт
Почему Свитолина не выиграет "Шлем"
Почему Свитолина не выиграет "Шлем"
 Просмотров: 171
Динамовец заболел коронавирусом и не полетел в Лиссабон
Динамовец заболел коронавирусом и не полетел в Лиссабон Просмотров: 387
"Металлист" хочет купить лидеров "Ворсклы"
"Металлист" хочет купить лидеров "Ворсклы" Просмотров: 477
Кадры задержания Артема Милевского оказались постановочными
Кадры задержания Артема Милевского оказались постановочными Просмотров: 567
Бывший игрок "Динамо" работает грузчиком в супермаркете
Бывший игрок "Динамо" работает грузчиком в супермаркете Просмотров: 3933
Больше всего комментируют
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
3
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
3
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
3
Зеленский приехал на "передок" к воинам
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
Голосов: 726
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть