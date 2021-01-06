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среда, 06 января 2021 09:24

США обыграли Канаду в финале молодежного чемпионата мира

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США обыграли Канаду в финале молодежного чемпионата мира
Канадцы впервые не забросили ни одной шайбы. Фото Рейтер

Сборная США со счётом 2:0 победила команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забили ей 4 раза, когда играли в большинстве. 1-ю шайбу забросил нападающий Алекс Тюркотт. 2-м голом в начале 2-го периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.

Игра так и завершилась.

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В матче за 3-е место сборная России встречалась с командой Финляндии. Игра прошла в Эдмонтоне. Закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

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