Срна прокомментировал слухи о конфликте в "Шахтёре"

Дарио Срну (слева) подозревают в попытках "подсидеть"Луиша Каштру. Фото: "Шахтер"

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна опроверг информацию о конфликте полузащитника Марлоса и главного тренера Луиша Каштру. Он считает это выдумками.

Недавно ТаТоТаке сообщало, что бразильский украинец и португальский наставник конфликтовали в перерыве второго матча против "Маккаби" Тель-Авив. Каштру якобы был недоволен игрой Марлоса, а тот резко ответил тренеру.

Дарио Срна в эфире Youtube-программы "Денисов Time" эту информацию опроверг: "Хочу, чтобы таких" конфликтов "было побольше. Много дезинформации по этому поводу. Марлос - неконфликтный человек, Каштру - тоже. Мне тоже не нравилось, когда меня заменяли на протяжении матчей . Я утверждаю, что никакого скандала не было".

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В том матче "Шахтер" обыграл израильский коллектив, а на стадии 1/8 финала сыграет с "Ромой" - командой экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеки. Встречи запланированы на 11 и 18 марта.