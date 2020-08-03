Срипник остается в "Заре" - гендиректор луганского клуба

Виктор Скрипник собирался перейти в "Днепр". Фото ФК "Заря"

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов заявил, что Виктор Скрипник пока не покинул луганский клуб:

"Сейчас я не могу ничего комментировать, потому что главным тренером у нас остается Скрипник. Сегодня команда вышла из отпуска. Все работают в прежнем режиме. Сообщает sport.ua.

Тренировку конкретно не Скрипник проводил, а его помощники - Попов, Ярмаш, Никитин. По указанию Виктора. У него, как он сказал, какие-то семейные проблемы. Завтра он будет на работе.

У нас отсутствует и старший тренер Веселин Атанасов. У него тоже жена приболела, он отпросился на два дня. Надеюсь, Скрипник завтра будет с командой. Он у нас главный тренер".

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Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник близок к тому, чтобы возглавить "Днепр-1".