Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией

Сборная Украины по футзалу патриотически отпраздновала выход в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
В четвертьфинале украинцы обыграли Казахстан, который считался фаворитом противостояния.
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Наши футзалисты эмоционально отпраздновали победу сначала на поле, а потом еще и в автобусе по дороге в отель.
Украинцы спели культовую песню "Червона рута". Видео опубликовано в Instagram Украинской ассоциации футбола.
Присоединился к своим подопечным и главный тренер Александр Косенко.
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Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.
За путевку в финал Украина сразится с Россией. Матч состоится 4 февраля в 18.00 по киевскому времени.
Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.
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