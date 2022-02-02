Спели "Червону руту". Сборная Украины по футзалу готовится к игре с Россией

Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: GettyImages.com

Сборная Украины по футзалу патриотически отпраздновала выход в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.

В четвертьфинале украинцы обыграли Казахстан, который считался фаворитом противостояния.

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Наши футзалисты эмоционально отпраздновали победу сначала на поле, а потом еще и в автобусе по дороге в отель.

Украинцы спели культовую песню "Червона рута". Видео опубликовано в Instagram Украинской ассоциации футбола.

Присоединился к своим подопечным и главный тренер Александр Косенко.

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Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года. За путевку в финал Украина сразится с Россией. Матч состоится 4 февраля в 18.00 по киевскому времени. Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.