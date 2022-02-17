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четверг, 17 февраля 2022 00:17

Спасение "Баварии" и комфортная победа "Ливерпуля": результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

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Спасение &quot;Баварии&quot; и комфортная победа &quot;Ливерпуля&quot;: результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов
Мухаммед Салах забил второй гол "Ливерпуля". Фото: REUTERS.

В среду, 16 февраля состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Миланский "Интер" дома уступил "Ливерпулю" - 0:2, а "Зальцбург" сыграл вничью с "Баварией" -1:1.

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На "Сан-Сиро" команды начали активно и много прессинговали. Развязка матча состоялась в конце игры, когда Роберто Фирмино и Мохаммед Салах за восемь минут дважды огорчили хозяев.

В Вене хозяева забили в середине первого тайма. Чемпион Германии спасся на последних минутах игры, когда забил Кингсли Коман.

Ответные матчи состоятся 8 марта.

В первых матчах 1/8 финала "МС" разбил "Спортинг" – 5:0, а "Реал" проиграл в Париже ПСЖ – 0:1.

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