Спасение "Баварии" и комфортная победа "Ливерпуля": результаты матчей 1/8 Лиги чемпионов

В среду, 16 февраля состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Миланский "Интер" дома уступил "Ливерпулю" - 0:2, а "Зальцбург" сыграл вничью с "Баварией" -1:1.
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На "Сан-Сиро" команды начали активно и много прессинговали. Развязка матча состоялась в конце игры, когда Роберто Фирмино и Мохаммед Салах за восемь минут дважды огорчили хозяев.
В Вене хозяева забили в середине первого тайма. Чемпион Германии спасся на последних минутах игры, когда забил Кингсли Коман.
Ответные матчи состоятся 8 марта.
В первых матчах 1/8 финала "МС" разбил "Спортинг" – 5:0, а "Реал" проиграл в Париже ПСЖ – 0:1.
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