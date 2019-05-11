Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках

Шотландский футбольный клуб "Эйр Юнайтед" провел очень пикантную презентацию новой формы.

Клуб второго дивизиона продолжает свою необычную традицию с оригинальными презентациями новых комплектов форм, благодаря которой ежегодно название клуба на слуху.

Традиции клуба стала презентация форм на полуголых моделей, которым художники просто рисуют футболку на голое тело.

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