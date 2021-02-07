Шотландия впервые за 38 лет обыграла англичан на их поле

Капитан национальной команды Шотлдандии по регби Стюарт Хогг поднимает Кубок Калькутты. Трофей из серебряных индийских рупи вручают победителю ежегодного матча между "скоттами" и Англией. www.sixnationsrugby.com

6 февраля национальная команда Шотландии по регби со счетом 11-6 обыграла англичан. Матч первого тура Турнира шести наций проходил в Лондоне.

В последний раз "четрополохи" одолевали "аллых роз" на выезде в 1983 году. Это была 139-я встреча регбистов Шотландии и Англии за 150 лет противостояния.

Единственную попытку в матче занес игрок клуба "Эдинбург" Дуган ван дер Мерве. 25-летний регбист родом из Южно-Африканской республики. Эта страна действующий чемпион мира по регби. Выходцев из ЮАР часто натурализируют в европейских национальных командах, как и других представителей наций их южного полушария где регби спорт номер один.

На 11 очков шотландцев, англичане смогли ответить лишь двумя точными 3-очковыми штрафными ударами. Ключевым моментом матча стало 10-минутное удаление шотландского полузащитника Рассела Финна, но Англия не смогла воспользоваться численным преимуществом. Когда Рассел вышел на поле реализовал один из ударов по воротам.

Для Шотландии эта победа стала четвертой подряд в Турнире шести наций, учитывая поединки прошлогодних соревнований, которые доигрывали осенью 2020-го. В другой игре первого тура Франция на выезде легко одолела итальянцев 50-10.

7 февраля в Кардиффе сыграют Уэльс-Ирландия. Прямая трансляция в 17.00 на сайте rugger.info.

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Турнир шести наций - самое престижное соревнование для национальных команд по регби в Европе. Ведет свою историю с 1883 года. В 1910-м к Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсу присоединилась команда Франции. С сезона 2000 право играть в турнире предоставили Италии. В этом году из-за пандемии матчи проходят при пустых трибунах. До этих ограничений у Турнира шести наций была наибольшая средняя аудитория зрителей на стадионе - 66 тыс. Например в 2018 году средняя посещаемость матчей Кубка мира по футболу в России составляла 47,3 тыс. зрителей.