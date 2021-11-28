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Шотландец только раз выигрывал "Золотой мяч"

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Сборная Шотландии стала первым соперником сборной Украины в стыковых матчах за право отправиться на Кубок мира в Катар. Матч состоится в Глазго, 24 марта следующего года.

Рассказываем о единственном шотландском футболисте, выигравшем "Золотой мяч". В 1964 году лауретом стал игрок "Манчестер Юнайтед" Денис Лоу.

У Дениса Лоу было прозвище — вундеркинд. Он и в самом деле всегда, даже в зените своей славы, казался юниором. Весил меньше 70 килограммов, да и ростом не выделялся. Однако владел непревзойденной техникой, скоростью, отменным ударом с левой ноги, мастерски играл головой. Многие из своих голов он забил совершенно невероятным образом, дотягиваясь до мяча в красивейших акробатических бросках. На поле он себя не щадил и был истинным бойцом, сражавшимся до конца. Поэтому часто получал травмы, из-за которых порой пропускал важнейшие для своей команды матчи. Однако случалось ему не играть и по другой причине — из-за дисквалификации, потому что он был горячим игроком и нередко удалялся с поля.

Лоу — шотландец, родившийся в Абердине. Поэтому, к огромному сожалению английских болельщиков, он играл не за сборную Англии, а за сборную Шотландии, в которой у него зачастую не было партнеров, достойных его таланта. И начинал он футбольную карьеру в Шотландии — в детских командах Абердина. В одной из них его как-то приметил брат тренера английского "Хаддерсфилда". Способного мальчишку пригласили в клуб на просмотр, и он так и остался в клубе. Денису Лоу тогда исполнилось пятнадцать лет.

  На честь Лоу родители назвали Денниса Бергкампа. Фото: "Манчестер Юнайтед"
На честь Лоу родители назвали Денниса Бергкампа. Фото: "Манчестер Юнайтед"

В декабре 1956 года он впервые вышел на поле в основном составе, став самым молодым дебютантом "Хаддерсфилда" за всю историю клуба. В феврале 1957 года ему исполнилось семнадцать, и он подписал свой первый профессиональный контракт. В честь этого события "вундеркинд" забил пять голов "Вест Хэму" в матче на Кубок Англии.

В "Хаддерсфилде" Лоу играл до 1960 года, когда его приобрел "Манчестер Сити". Но в новом клубе он задержался недолго, перебравшись в 1961 году в итальянский "Торино". Лоу стал первым из британских футболистов, за которого иностранный клуб выплатил астрономическую по тем временам сумму — 100 тысяч фунтов стерлингов.

Многие из своих голов он забил совершенно невероятным образом, дотягиваясь до мяча в красивейших акробатических бросках

Однако и в "Торино" "вундеркинд" пробыл лишь до 1962 года. Лоу вступил в конфликт с руководством, поскольку оно не отпускало его на матчи сборной Шотландии. Судя по всему, у Лоу были сильно развиты национальные патриотические чувства. В сборной же Шотландии он дебютировал еще в 1958 году, сразу же забив гол в матче со сборной Уэльса.

Конфликт с "Торино" разрешился тем, что Лоу, теперь уже за 110 тысяч фунтов стерлингов, приобрел "Манчестер Юнайтед", который тогда тренировал знаменитый Мэтт Басби. "Манчестер" возрождался после трагедии 1958 года, когда в мюнхенской авиакатастрофе погибли 8 ведущих футболистов. Денис Лоу сразу пришелся в этом клубе ко двору, и здесь прошли лучшие одиннадцать лет его яркой футбольной карьеры.

Впервые в футболке "Манчестера" он вышел на поле 18 августа 1962 года в матче с клубом "Вест Бромвич Альбион" и сразу же забил свой первый гол, хотя игра закончилась вничью — 2:2.

В следующем году возрождающийся "Манчестер" выиграл Кубок Англии. В том же году Дениса Лоу пригласили в сборную мира на матч со сборной Англии в честь 100-летия английского футбола. В 1964 году он получил "Золотой мяч" — приз еженедельника "Франс футбол" лучшему футболисту Европы.

В 1965 и 1967 годах "Манчестер" становился чемпионом страны. В 1968 году вышел в финал Кубка европейских чемпионов, где встречался с лиссабонской "Бенфикой"

Но как раз этот исторический матч Лоу пришлось пропустить из-за очередной травмы. Игру он смотрел по телевизору, переживая за товарищей, закончивших основное время вничью — 1:1, но в дополнительное сумевших забить португальцам три безответных мяча. Два гола в том матче были на счету Бобби Чарльтона, один — Джорджа Беста.

Ситуация сложилась так, что сразу три команды набрали одинаковое количество очков. Но шотландцы остались третьими из-за худшей разницы мячей, а бразильцы и югославы прошли в следующий этап чемпионата

В сезоне 1968/69 "Юнайтед" достиг полуфинала Кубка европейских чемпионов, в котором встретился с "Миланом". Первый матч на "Сан Сиро" завершился со счётом 2:0 в пользу "Милана", в ответном матче на "Олд Траффорд" победу одержал "Юнайтед" со счётом 1:0 благодаря единственному голу Бобби Чарльтона. Лоу утверждает, что он забил ещё один гол в этом матче, когда мяч после его удара пересёк линию ворот, но его выбил защитник "Милана". Однако судья момента не видел и гол не засчитал, поэтому "Юнайтед" не попал в финал. По окончании сезона Мэтт Басби, посвящённый в рыцари, ушёл в отставку с поста главного тренера команды. После этого начался закат "Манчестер Юнайтед".

  Лоу с фанатом после победы над сборной Англии. Фото: Reuters
Лоу с фанатом после победы над сборной Англии. Фото: Reuters

В "Манчестере Юнайтед" Лоу играл до 1973 года. Новый тренер Томми Дохерти решил кардинально обновить состав и освободиться от возрастных игроков, а "вундеркинду" было уже тридцать три года. К тому времени он провел за "Манчестер Юнайтед" больше 400 игр и забил 261 гол.

Он вернулся в свой прежний клуб "Манчестер Сити" и уже в следующем, 1974 году помог ему выйти в финал Кубка лиги, где, правда, победу одержал "Вулверхэмптон" — 2:1.

Что же касается "Манчестер Юнайтед", тому после кардинального обновления на время пришлось даже отправиться во второй дивизион.

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Последним заметным событием в карьере Дениса Лоу стало участие сборной Шотландии, в которой он постоянно играл, на Кубке мира 1974 года. В тот год у гордых горцев была одна из сильнейших национальных команд за всю историю шотландского футбола, и она смогла, наконец, пройти отборочный турнир, чего не удавалось с чемпионата 1958 года.

В групповом турнире шотландцы выиграли у сборной Заира — 2:0, и сыграли вничью с югославами — 1:1, и со сборной Бразилии — 0:0. Ситуация сложилась так, что сразу три команды набрали одинаковое количество очков. Но шотландцы остались третьими из-за худшей разницы мячей, а бразильцы и югославы прошли в следующий этап чемпионата.

14 июня 1974 года во встрече со сборной Заира Лоу провел свой последний матч за сборную Шотландии. В том же году он оставил и клуб "Манчестер Сити".

От яркой карьеры великого футболиста осталось вместе с тем впечатление какой-то незавершенности. Всего, что он заслуживал своим талантом, он не добился. Не играл в финале Кубка европейских чемпионов из-за травмы. Не был чемпионом мира, а мог бы стать им в 1966 году, если б играл за сборную Англии.

После завершения футбольной карьеры Лоу работал на радио и телевидении, комментируя и анализируя футбольные матчи. В настоящее время он проживает в Манчестере со своей женой Дианой. У Лоу пятеро детей, а его дочь, которую, как и мать, зовут Диана, работает в пресс-центре "Манчестер Юнайтед".

Автор: Юрий Стригун
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