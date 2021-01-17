Соседка Лобановского вспомнила о его популярности

Лобановский после Еро-88 с женой Аделаидой и дочерью Светланой. Фото sport.24tv.ua.

В 1980-х годах киевлянка Татьяна Соловьева со своей семьей проживала в одном доме с тренером "Динамо" Валерием Лобановским по ул. Суворова, 13. Ее воспоминания, может и косвенно, но от того не менее ярко передают степень популярности тернера и даже пиетет, с которым к нему относились окружающие люди:

"Валерий Васильевич был старше на 20 лет, в том возрасте это были разные поколения. Дом на Суворова 13 - ведомственный, как тогда говорили "совминовский". В нашем парадном жили и депутаты Валентина Шевченко, и Мария Орлик, возле дома всегда было много машин (черные Волги), в которых водители ожидали высокопоставленных. Валерия Васильевича машина тоже всегда ожидала. Они жили втроем - он, его жена - Ада и дочка. У них была очень гармоничная пара, знаете, вот когда идут двое, и вы видите, что они вместе. Думаю, Вы знаете, какую роль Ада играла в команде, как её любили все.

В те времена Лобановский был кумир! Всем хотелось ну хотя бы рядом постоять, словом перемолвится. Он всем отвечал с такой смущённой, даже чуть виноватой полуулыбкой. Наши окна выходили на площадку, где стояли машины. Я не преувеличивала - водители, которые лениво полулежали в ожидании именитых пассажиров, просто выскакивали из машин и провожали Лобановского взглядами, исполненными таким восхищением и любовью. Мой муж был спортсмен, легкоатлет, десятиборец. Они несколько раз общались с Валерием Васильевичем. Он тоже был в восхищении от него".

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Валерий Лобановский умер в мае 2002 года от инсульта в Запорожье.