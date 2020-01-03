Сопернику украинского боксера Далакяна грозит серьезный штраф

Артем Далакян уже четвертый раз будет защищать пояс WBA в самом легком весе. Фото: Владимир Дубик

Сопернику украинского боксера Артема Далакяна Хосберу Пересу грозят серьезные финансовые санкции.

Если вес Переса превысит 50,8 кг (рамки весовой категории), венесуэльцу грозит штраф в размере 25 тыс. долларов. Такое условие прописано в контракте на проведение боя, сообщает "Чемпион"

В активе Артема 19 побед, 14 из которых – досрочные, а его агрессивный и бескомпромиссный стиль в ринге признан экспертами и фанами бокса во всем мире.

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Бой Артем Далакян - Хосбер Перес состоится 8 февраля в Киеве. На кону будет защита пояса WBA, который будет защищать украинский боксер.