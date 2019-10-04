Соперник украинского клуба в еврокубках получил известного тренера

Французский "Сент-Этьен" объявил о назначении Клода Пюэля на должность главного тренера.Контракт рассчитан до 2022 года.
Об этом сообщает "Футбол 24".
Ранее специалиста сватали в родной "Монако", за который он провел всю игровую карьеру, но пока наставником "монегасков" остается Леонарду Жардим. Последним местом работы Пюэля был "Лестер". Также он работал с "Саутгемптоном". Известным тренера сделала работа с "Лионом"
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В 3 и 4 турах группового этапа Лиги Европы "Сент-Этьен" сыграет против "Александрии".
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