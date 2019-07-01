Соперник сборной Украины близок к назначению скандального тренера

Любиш Тумбакович станет новым тренером сборной Сербии

Сборная Сербии нашла замену Младену Крстаичу, которого уволили после провала в матче с Украиной.

Балканцы близкие к назначению Любиши Тумбаковича на пост главного тренера, информирует "Republika".

Сербский специалист подпишет контракт сроком на 2,5 года. Ожидается, что официально о его приходе объявят уже в ближайшие недели. С предыдущего места работы, сборной Черногории, Тумбаковича уволили с громким скандалом. 66-летний наставник отказался играть против Косово, с которым у его родной Сербии крайне напряженные отношения.

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Напомним, "белые орлы" занимают третью строчку группы В, имея в своем активе четыре пункта после трех матчей.