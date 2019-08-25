Соперник Кличко назвал его монстром и был нокаутирован в первом раунде

Менее чем через полгода после второго поражения в карьере - от южноафриканца Корри Сандерса - Владимир Кличко вернулся в бокс в бою против аргентинца Фабио Эдуардо Моли. На кону в поединке стоял как вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA, так и дальнейшие перспективы Владимира.

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Второе подряд поражение могло поставить очень большие вопросы о целесообразности дальнейшего продолжения карьеры Владимиром.

- Этот бой для меня значит "все или ничего". В случае поражения мне в спорте делать нечего. Я с нетерпением ожидаю этой субботы, словно это будет мой день рождения, - заявил на предматчевой пресс-конференции 25 августа 2003 Кличко-младший.

Этот бой для меня значит "все или ничего"

Аргентинский супертяж до боя имел два поражения - как и Кличко - и 29 побед, 17 нокаутов. Он не скупился на комплименты в адрес украинца.

- Владимир Кличко - это особый соперник. Он просто монстр! - заявил Моли на пресс-конференции.

Возвращение Кличко 30 августа на "Olympiahalle" в немецком Мюнхене оказалось молниеносным. Уже в середине первого раунда Владимир провел левый боковой в висок соперника, после которого тот так и не смог подняться с колен до окончания отсчета рефери - победа нокаутом в первом раунде.

Для Владимира Кличко победа над Фабио Моли стала 41-й в карьере.