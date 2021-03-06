Соперник киевского "Динамо" проиграл второй раз подряд

"Валенсия" вырвала победу в добавленное время. Фото: "Валенсия"

В пятницу, 5 марта, "Валенсия" в рамках 26-го тура испанской Примеры принимала соперника киевского "Динамо" в Лиге Европы "Вильярреал". Встреча, проходившая на стадионе "Месталья", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Команды обменялись пенальти. В конце первого тайма у гостей отметился Жерар Морено Балагеро, а хозяева сравняли счет под занавес поединка усилиями Карлоса Солеро. В компенсированное время Гонсалу Гедеш с острого угла поразил ворота Асенхо и добыл для "Валенсии" важнейшие три очка.

Этот успех поднял "Валенсию" (30 очков) на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Вильярреал" (37 очков) - седьмой. Для соперника киевского "Динамо" это уже второе поражение подряд. В предыдущем туре они проиграли дома "Атлетико" – 0:2.

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Следующую игру "Вильярреал" проведет против "Динамо". Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы пройдет в Киеве 11 марта. Киевляне перед еврокубковым противостоянием провели поединок в Кубке Украины, где в серии пенальти одолели "Колос".