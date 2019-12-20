Соперник киевского "Динамо" имеет в составе нового Роналду

Юношескую команду "Динамо" Загреб тренирует бывший тренер "Карпат" Игорь Йовичевич. Фото: из открытых источников

В 1/16 юношеской Лиги УЕФА (аналог Лиги чемпионов) киевское "Динамо" сыграет против одноклубников из Хорватии. Противостояние будет состоять из одного матча. Он состоится 11 февраля следующего года в Киеве

Что нужно знать о сопернике киевлян?

Команду тренирует Игорь Йовичевич. Он выступал за "Карпаты" в сезонах 2002/2004 и был тренером команды в 2014/2015 годах.

"Динамо" Загреб играло с "Шахтером" осенью в групповом турнире. В обеих играх подопечные Йовичевич имели игровое преимущество. В Харькове матч завершился - 1: 1, а в Загребе динамовцы победили - 1: 0.

В прошлом сезоне загребцы дошли до четвертьфинала. Там встретились с английским "Челси". Побеждали дома - 2: 0, но пропустили дважды и проиграли в серии пенальти.

"Динамо" Загреб играл против ровесников из "Шахтера" на стадии группового Рунду Лиги чемпионов

18-ричнного Антонио Марина называют новым Роналду. Хорват действует на фланге атаки, отличается техникой, скоростью, ударом. Манерой игры очень похож на именитого португальца.

Команда Йовичевич играет в атакующий футбол, команда пытается владеть мячом, доминировать на поле. Это философия клуба, которая направлена ​​на развитие игроков и дальнейшее их продажу в богатых клубов.

Юноши имеют опыт игры во взрослой футболу. Перспективных игроков из молодежной приобщают к первой команды. 17-летний защитник Йошка Гвардиола уже имеет игры не только в чемпионате Хорватии, но и Лиге чемпионов.

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Юношеская команда киевском "Динамо" в первом раунде Лиги УЕФА прошла "Шкендия" из Северной Македонии - 6: 0 и 2: 2. Во втором раунде оказалась сильнее греческий ПАОК 3: 0 и 2: 2. В прошлом сезоне подопечные Игоря Костюка Костюка играли в 1/8 финала. Там уступили немецкому "Хоффенхайма" - судьбу противостояния в пользу соперника решила серия послематчевых одиннадцатиметровых.