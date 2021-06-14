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понедельник, 14 июня 2021 14:30

Соперник Джоковича потерпел утрату в семье за 5 мин. до старта финального матча "Ролан Гаррос"

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Соперник Джоковича потерпел утрату в семье за 5 мин. до старта финального матча &quot;Ролан Гаррос&quot;
Стефанос Циципас проиграл в финале первой ракетке мира. Фото: Instagram

Финалист Открытого чемпионата Франции по теннису 22-летний Стефанос Циципас потерял бабушку перед решающим поединком.

В финальном матче грек побеждал Новака Джоковича 2:0, но проиграл три подряд партии и потерял титул.

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"Жизнь - это не про победы или поражения. Она о том, чтобы наслаждаться каждым моментом жизни, ты один или с кем-то. Чтобы проживать жизнь, наполненная смыслом, без страданий и унижений. Получать трофеи и праздновать победы - это нечто, но не все. За 5 минут до моего выхода на корт моя любимая бабушка проиграла битву с жизнью. Мудрая женщина, чья вера в жизнь и готовность отдавать и служить не могут сравниться ни с одним другим человеком, которого я когда-либо встречал. Важно, чтобы в этом мире было больше таких людей, как она. Потому что именно они делают тебя живым. они заставляют тебя мечтать. я хотел бы сказать, что независимо от дня, обстоятельств или ситуации, я посвящаю это все ей и только ей. Спасибо, что вырастили моего отца. Без него это все было бы невозможно"- написав грек в Instagram.

Стефанос Циципас выступает в Туре с 2016 года. Сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге мировых теннисистов. Наибольшим успехом грека победа на итоговом турнире 2019 года.

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