Соперник "Динамо" продает форварда перед Лигой чемпионов

Винисиус оказался шестым лишним. Фото: Record

Главный тренер соперника киевского "Динамо" в Лиге чемпионов португальской "Бенфики" Жорже Жезуш подтвердил, что нападающий Карлос Винисиус может покинуть клуб.

"Не секрет, что в команде много атакующих игроков. Сейчас у нас шесть форвардов. Кто-то должен уйти. Хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит от клубов, которые проявят к ним интерес. Если предложений не будет, игроки останутся в "Бенфике". Из шести наших форвардов только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал. Но отпустил бы его, потому что есть заинтересованность", – приводит слова Жезуша Maisfutebol.

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Ранее стало известно, что российский "Зенит" видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в "Лион". Также за "Бенфику" выступает украинский форвард Роман Яремчук.