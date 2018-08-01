Сообщили когда и с кем проведет следующий бой Ломаченко

Ломаченко проведет следующий поединок 1 декабря. Фото: Etcetera.media

Стала известна дата следующего поединка Василия Ломаченко (11-1, 9 КО). Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас также назвал имя будущего соперника.

"Восстановление идет хорошо. Мы провели вместе 3-4 дня в Москве - Ломаченко прилетел поддержать своего друга Александра Усика в решающем поединке Суперсерии против россиянина Мурата Гассиева. Ломаченко работает с физиотерапевтом. Все идет по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений, он доволен ходом восстановления. Вскоре Василию предстоит еще один визит к врачам.

Планы на будущее? Я буквально только что общался с Top Rank, говорил с ее главой Бобом Арумом. Планы такие: 25 августа Бельтран проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педрасом, а Ломаченко встречается с победителем этого противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педрас состоится 1 декабря.

Конечно же мы хотим драться с Гарсией, но у Майки всегда найдется какая-то отговорка. Повторюсь: мы хотим боя с Гарсией. Но со стороны американца какие-то странные оправдания. Сделать бой просто - необходимо только его желать. Как только его менеджер обратится к нам, мы найдем решение ", - сказал Эгис Климас.

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