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среда, 26 июня 2019 07:04

Солистка Цыганского театра родила сына Беседину

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Солистка Цыганского театра родила сына Беседину
Беседин залечил травму и готов бороться за местов основе "Динамо"

В семье нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина появилось пополнение. Любимая спортсмена, Радмила Карафетова, опубликовала на своей странице в Instagram пост, из которого стало ясно, что в Беседина появился наследник.


Так, в stories Карафетова появилось фото, на котором изображен букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи Дениса Гармаша. Динамовец написал молодой маме несколько теплых слов: "С рождением сына. От семьи Гармаш". Об этом пишет znaj.ua

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Эффектная любимая футболиста "Динамо" Радмила Карафетова - заслуженная артистка эстрадного искусства Украины солистка Цыганского театра. У девушки уже есть двое детей о предыдущих отношений, в то время как Беседин стал отцом в первый раз.

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Дата
26
июня

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