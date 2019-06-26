Солистка Цыганского театра родила сына Беседину

Беседин залечил травму и готов бороться за местов основе "Динамо"

В семье нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина появилось пополнение. Любимая спортсмена, Радмила Карафетова, опубликовала на своей странице в Instagram пост, из которого стало ясно, что в Беседина появился наследник.



Так, в stories Карафетова появилось фото, на котором изображен букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи Дениса Гармаша. Динамовец написал молодой маме несколько теплых слов: "С рождением сына. От семьи Гармаш". Об этом пишет znaj.ua

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Эффектная любимая футболиста "Динамо" Радмила Карафетова - заслуженная артистка эстрадного искусства Украины солистка Цыганского театра. У девушки уже есть двое детей о предыдущих отношений, в то время как Беседин стал отцом в первый раз.