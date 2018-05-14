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Соцсети возмутили фото дочери президента ФФУ, играющей с кубком Лиги чемпионов

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Дочь Андрея Павелко игралась с кубком Лиги чемпионов как с собственной игрушкой, сообщает "Наш Киев".

Пользователи возмущены фотографией Елизаветы Чаус, дочери президента Федерации футбола Украины, главы бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко, играющейся с кубком Лиги чемпионов в салоне элитного автомобиля Range Rover.

Фото появилось на странице "Спасите мою маму", которая была создана Дарьей Лавровской, дочерью инженера-сметчика федерации, которой мог угрожать Андрей Павелко.

Следует отметить, что пользователи в недоумении: почему кто-то должен был стоять сутки в очереди, чтобы сделать фотографию с кубком, тогда как дети украинских футбольных чиновников могут просто играться с ним.

 

Ранее дочь сотрудницы "ФФУ Продакшн" Наили Лавровской Дарья сообщила, что её матери угрожают за желание уйти из Федерации футбола из-за того, что та была втянута обманным путем в преступные схемы. Она была вынуждена давать ложное обоснование стоимости строительства футбольного поля с искусственным покрытием стоимостью 1,477 млн грн.

Впоследствии эта смета ее авторства появилась на официальном сайте Министерства регионального развития Украины. Всего, по словам Лавровской, из 540 млн грн, выделенных из бюджета, украли не менее 130 млн. Это составляет 30% от общей суммы. Дочь сотрудницы ФФУ утверждает, что может это доказать журналистам, правоохранителям и всем желающим: в руках ее матери есть вся электронная переписка с первыми лицами Федерации футбола и чиновниками министерства. Спустя сутки после публикации аккаунт Дарьи подвергся атаке хакеров и был удален.

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