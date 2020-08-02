Соболь проиграл финал Кубка Бельгии

Эдуард Соболь стал одним из антигероев поединка. Фото: УАФ

В финале Кубка Бельгии "Брюгге" Эдуарда Соболя уступил "Антверпену" - 0:1.

Единственный мяч в матче был забит в середине первого тайма, когда израильтянин Лиор Рафаэлов отправил мяч в сетку ворот "Брюгге". Ошибся раз игрок сборной Украины Соболь, который пропустил атаку по своему флангу. В середине второго тайма украинца заменили.

"Брюгге" пытался отыграться, создавая моменты у ворот соперника, но удача в финальной игре была на стороне "Антверпена".

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Чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Брюгге" стал чемпионом, "Антверпен" занял четвертое место. Новый сезон местного первенства начнется 8 августа.