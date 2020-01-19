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воскресенье, 19 января 2020 09:03

Снова рекорд. Михайлюк выдал лучший матч в НБА

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Снова рекорд. Михайлюк выдал лучший матч в НБА
Святослав Михайлюк проводит свой лучший сезон в Америке

В ночь на воскресенье, 19 января в сильнейшей баскетбольной лиге планеты могло произойти украинское дерби - "Атланта" Алексея Леня встречалась с "Детройтом" Святослава Михайлюка. Однако первый игру пропустил из-за травмы, а вот второй стал героем поединка.

За 28 минут на паркете украинский защитник набрал 25 очков, что является вторым показателем среди двух команд (в Роуза на два больше, но тот гораздо больше бросал). При этом Сви, как его называют за океаном, выдал невероятный процент реализации - на его счету девять попаданий с игры из 11 попыток, он забросил пять трехочковых из семи! Также на его счету две результативные передачи и три подбора. Показатель +/- составил +11! Для Михайлюка - это рекорд результативности в одном матче НБА. Об этом сообщает ua-football

В общем, "Детройт" разгромил "Аталанту" со счетом 136: 103. Команда Михайлюка занимает девятое место на Западе, отставая от зоны плей-офф на четыре победы.

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Святослав Михайлюк начинал заниматься баскетболом в Черкассах. Здесь играл за местные "Черкасские Мавпы" пока не уехал на учебу в США.

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