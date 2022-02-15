Снова разочарование. Сборная Украины по биатлону не смогла завоевать медаль в эстафете на Олимпиаде

Артем Прима провалил эстафету. Фото: Вiathlon.com.ua

Мужская сборная Украины по биатлону не смогла завоевать медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

За медали соревновались 21 команда. Украинцы финишировали на девятой строчке.

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На первом этапе выступал Богдан Цымбал. По ходу гонки он шел на втором месте, но плохая скорость отбросила Богдана на девятое место.

Артем Прима провалил стрельбу и потерял еще две позиции.

На третьем этапе Артем Дудченко получил круг штрафа, но смог передать эстафету на одиннадцатом месте.

Дмитрий Пидручный первый огневой рубеж прошел без потерь. На втором - допустил два промаха и получил два круга штрафа. В итоге Украина финишировала на девятой строчке.

Золотые медали выиграла команда Норвегии. "Серебро" у Франции, а россияне стали третьими.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.