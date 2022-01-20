Снова пропустил, но "Реал" выиграл. Лунин сыграл третий матч за мадридцев

Андрей Лунин. Фото: ФК "Реал"

В четверг, 20 января, Андрей Лунин провел третий официальный поединок в футболке мадридского "Реала".

Это уже второе появление украинского голкипера в нынешнем сезоне.

В то время как в прошлом он сыграл только одну встречу. Дебют украинца в футболке "сливочных", напомним, произошел ровно год назад, когда в Кубке Испании "Реал" сенсационно проиграл "Алькояно" в дополнительное время 1:2.

Интересно, что две недели назад "Реал" снова играл в Кубке с "Алькояно". И снова свой шанс получил Лунин. К счастью, в этот раз результат был успешным для команды украинца.

Сегодня же Андрей занял место в рамке ворот мадридской команды в поединке 1/8 финала Кубка против "Эльче".

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В первом тайме у Лунина работы почти не было, ведь "Реал" владел инициативой и больше атаковал.

За исключением двух эпизодов. В 10-й минуте "Эльче" удалась контратака, во время которой соперник простреливал из пределов штрафной почти с нулевого угла. Лунин в этом моменте немного ошибся, слишком прижавшись к ближней стойке. Повезло, что мяч от нападающего отскочил в перекладину, а не в створ ворот.

Впервые по-настоящему в игру Андрей вступил на 26-й минуте, когда отразил в сторону удар головой игрока "Эльче". В дальнейшем вратарь лишь несколько раз прикоснулся к мячу к концу первого тайма.

Во второй половине встречи работы у Андрея и вовсе не было. Он дважды забрал мяч в руки после навесных передач.

"Реал" атаковал, однако пробить "Эльче" в основное время так и не смог. Потому игра перешла в овертайм.

Проблемы мадридцев начались с первых минут дополнительного времени. Сначала партнеры Лунина сфолили перед штрафной. Андрей справился с ударом со штрафного.

Прошло еще несколько минут, и арбитр показал красную карточку Марсело за фол последней надежды. Апогей произошел при исполнении штрафного удара. Стенка приняла на себя попытку Гонсало Верду, но мяч снова отскочил к нему, и повторный удар оказался точным. Помог рикошет, на который Лунин среагировать не мог физически. "Эльче" повел в счете, хотя никто такого не ожидал.

"Реал" отыгрался достаточно быстро. Сравнял счет Иско, подправив удар партнера.

А когда все думали, что будут послематчевые пенальти, ошибся на выходе вратарь "Эльче". Чем отлично воспользовался Эден Азар и принес "Реалу" победу и путевку в четвертьфинал.

В конце овертайма мяч побывал в воротах Лунина, но уже после свистка арбитра. Гол справедливо не был засчитан.

Андрей Лунин стал игроком "Реала" летом 2018 года. За это время, как уже было отмечено, сыграл лишь в трех официальных матчах "сливочных", учитывая сегодняшний. В последнее время голкипера не вызывали в сборную Украины из-за нехватки игрового времени.