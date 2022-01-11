Снова попадет в скандал? Усик отрицательно высказался о женщинах в спорте

Александр Усик. Фото: Instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик негативно высказался о женских видах контактного спорта.

"Я отношусь к этому без энтузиазма. Потому что для меня женский пол - это цветы, которые надо поливать, которые должны радовать глаз и благоухать. И для меня женские контактные виды спорта не в приоритете. Для себя, без спаррингов или в защитном шлеме - это замечательный вид спорта. Но это исключительно для здорового образа жизни. Но ни в коем случае не для соревнований. Потому что это контактный жесткий вид спорта. А женщина и девушка в моем понимании - это что-то мягкое, доброе и светлое.

Много девушек благодаря контактным видам спорта хорошо улучшили свою жизнь в материальном плане или еще как-то. Мир развивается, но я против", - сказал Усик в YouTube USYK17.

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Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях в прошлом году, победив Джошуа.