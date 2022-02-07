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Снова "подгорает". Россияне свирепствуют из-за игнорирования украинских спортсменов на Олимпиаде

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Снова &quot;подгорает&quot;. Россияне свирепствуют из-за игнорирования украинских спортсменов на Олимпиаде
Дмитрий Губерниев известен своим скандальным поведением. Фото: "РИА Новости"

В Пекине завершились соревнования в командном турнире по фигурному катанию.

После выступления россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира представители Российской Федерации разозлились из-за полного игнорирования выступления спортсменки со стороны украинцев, сообщает "Чемпионат".

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"Впечатления сильнейшие! За страну кататься – это особый пол. Одиночники сделали максимум. Все аплодировали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью, – сказал скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Победу в командных соревнованиях по фигурному катанию одержали россияне, украинцы заняли десятое место.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.

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