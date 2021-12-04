Снег и холод. Месси надоело в Париже

Месси пока проваливает сезон в Париже. Фото: Reuters

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал, почему форвард ПСЖ Лионель Месси испытывает проблемы с адаптацией в новом коллективе.

"Мы общаемся практически каждый день, но всегда стараемся обходить все разговоры об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как нужно действовать в такие моменты. Мы говорим о матчах, о наших семьях. Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это совершенно точно", – цитирует Суареса TNT Sports.

В августе Лионель Месси перешел из "Барселоны" в французский ПСЖ.

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Недавно нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Второе место в голосовании занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье – у Жоржиньо из "Челси".